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والدة الشهيد عمر القاضي تكشف ما دار بينها وبين السيسي

السبت 25/يناير/2020 - 03:03 ص
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رانده عبدالمطلب
رانده عبدالمطلب
أمنية فوزي
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أعربت رانده عبدالمطلب، والدة الشهيد النقيب عمر القاضي، عن سعادتها الشديدة باحتفال الدولة بالشهداء، وتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لـ أسر الشهداء، باحتفالية عيد الشرطة 25 يناير.

وكشفت "عبدالمطلب"، خلال لقاء خاص مع برنامج خلال مداخلة تليفونية مع "مساء dmc"، المذاع على فضائية "مساء "dmc مساء الجمعة، عن الحديث الذي دار بينها وبين الرئيس السيسي، أثناء الاحتفالية، قائلة: "الرئيس السيسي قالي ما شاء الله عليكي إنتي ربيتي تربية عظيمة، وبنكشرك على تربيتك لعمر، وأي حاجة تحتاجيها أنا موجود".

وأوضحت والدة الشهيد، أن ابنها كان أول مصاب في الكمين، وآخر من استشهد، وظل صامدًا حتى نهاية الكمين ليدافع عنهم، معلقة: "عمر ابني راجل، وكان بيعمل خير كتير، وكان حد كويس جدًا".
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الكلمات المفتاحية

والدة عمر القاضي شهيد إحتفالية عيد الشرطة

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