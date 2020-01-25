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بعد وفاة طفل.. عمرو أديب: "أفيدونا الإندومي خطر ولا آمن"

السبت 25/يناير/2020 - 02:46 ص
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عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على وفاة طفل بالمحلة بعد تناوله وجبة إندومي، قائلا: "هل ده حقيقي ولا حرب تجارية"، موضحا أن "الإندومي" موجود في كل دول العالم، معقبًا: "إشمعنا الناس في مصر بتاكلها وتتسمم".

وأشار "أديب"، خلال ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، مساء الجمعة، "مش ممكن تكون الإدارة الامصرية بدخل حاجة بتموت.. خاصة وأنها غذاء لناس كتيرة"، متابعا: "أفيدونا، أفادكم الله الإندومي دي خطر ولا مش خطر".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب: "عايزين نعرف الإندومي دي حكايتها إيه، كويسة ولا وحشة.. إحنا مش فاهمين".
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