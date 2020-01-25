ننشر كواليس لقاء البابا تواضروس مع أسقف طما

وأعرب الأنبا إسحق، عن شكره لقداسة البابا، علي زيارته المباركة والتاريخية لمدينة طما وتدشين قداسته كاتدرائية الشهيد أبو فام الأوسيمي بطما، معربًا عن سعادته وفرحته القلبية، وجميع شعب الإيبارشية بهذه الزيارة الرعوية، متمنيا لقداستة دوام الصحة والعافية.



كان قداسة البابا تواضروس الثاني، قد قام بزيارة رعوية، الثلاثاء الماضي، إلى إيبارشية طما، ضمن الزيارة الرعوية لعدد من كنائس وإيبارشيات محافظة سوهاج، حيث ترأس قداسًا لتدشين كاتدرائية الشهيد أبو فام بمدينة طما شمالي محافظة سوهاج، بحضور عدد كبير من أساقفة الكنيسة القبطية بالصعيد.

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر الباباوي بدير القديس الأنبا بيشوي في وادي النطرون، الجمعة، نيافة الأنبا إسحق أسقف طما وتوابعها للأقباط الأرثوذكس.