أسعار الذهب اليوم السبت 25-1-2020 في محلات الصاغة بمصر

سجلت أسعار الذهب بمصر، اليوم السبت 24 -1-2020، أستقرار في الوقت التى شهدت فيه ارتفاعات بقيمة 2 جنيه للجرام في تعاملات الأمس الجمعة وسط ارتفاع السعر العالمي.

أسعار الذهب اليوم السبت 25-1-2020 :

وسجل سعر الذهب اليوم السبت 25 -1-202، لـ "عيار 21" نحو 685 جنيه للجرام، وبلغ سعر الذهب "عيار 18" نحو 587 جنيه للجرام، وسجل سعر "عيار 24" نحو 783 جنيه للجرام، بينما بلغ سعر "الجنيه الذهب" نحو 5480 جنيه.

أسعار الذهب العالمية تقفز بسب الفيروس الصيني :

وكانت أسعار الذهب قفزت إلى ذروته في أكثر من أسبوعين أمسيوم الجمعة حيث نالت أحدث تطورات تفشي الفيروس التاجي من الشهية للمخاطرة وشجعت الإقبال على أصول الملاذات الآمنة.

وسجل سعر الذهب الفوري ارتفاعًا خلال تعاملات أمس الجمعة نهاية الأسبوع 0.7 % إلى 1573.73 دولار للأوقيةبعد أن سجل ذروته منذ الثامن من يناير عند 1575.03 دولار في وقت سابق من الجلسة.

والمعدن الأصفر مرتفع بنسبة 1% خلال تعاملات الأسبوع الماضي.