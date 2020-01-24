مدرب الزمالك: غياب بن شرقي مؤثر.. ولا نحتاج لمدرب أحمال

كشف أمير عبد العزيز المدرب المساعد للزمالك عن رأيه في لقاء مازيمبي الكونغولي مساء اليوم بدوري أبطال افريقيا.









وتعادل الزمالك سلبيًا مع مازيمبي مساء اليوم ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.









وقال عبد العزيز في تصريحات تليفزيونية "واجهنا فريق قوي ومحترم وليس ضعيفًا، كنا نرغب في حسم اللقاء من الشوط الأول وأهدرنا عدد كبير من الفرص".









وأضاف "غياب أشرف بن شرقي كان مؤثر وهو لاعب خطير ويمكن توظيفه على الأطراف وفي القلب الهجومي".









وواصل "غياب مدرب الأحمال لم يكن مؤثر على الأداء البدني للفريق وكنا في فورمة جيدة حتى النهاية، ولا نحتاج مدرب أحمال في الفترة المقبلة".









وعن أشرف بن شرقي قال "بعد يومين سيكون جاهز للعودة إلى التدريبات والمشاركة مع الفريق".