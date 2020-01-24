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الصحة: خطة متكاملة للتعامل مع "كورونا" حال تطور الموقف

الجمعة 24/يناير/2020 - 11:01 م
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كورونا
كورونا
أمنية فوزي
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أوضح الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، أن الذين أصيبوا بفيروس كورونا في الدول المختلفة حالات فردية مرتبطة بمكان الحدث نفسه؛ أي بسبب تواجدهم في مكان الحدث.

وأشار "عيد"، خلال مداخلة تليفونية مع "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc" مساء اليوم الجمعة، إلى أن سوق السمك في مدينة ووهان وسط الصين هو بؤرة المرض.

وأكد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، أن مصر وضعت خطة متكاملة للاستعداد والتعامل مع فيروس كورونا في حال تطور الموقف العالمي.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا خطة مواجهة كورونا توك شو الصحة

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