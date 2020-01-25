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مفكر سياسي: البلتاجى أنتدب من الإخوان للسيطرة على وزارة الداخلية

السبت 25/يناير/2020 - 02:36 ص
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ثروت الخرباوي
ثروت الخرباوي
داليا الحسين
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قال الدكتور ثروت الخرباوي، المفكر السياسي إن جماعة الإخوان استعانت بحركة حماس في سيناريو الفوضى في يناير 2011.

وأضاف "الخرباوي"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن الإخوان حرقوا أقسام الشرطة، ومديريات الأمن في 28 يناير 2011، مشيرًا إلى أن العصابات الإجرامية استغلت غضب الشعب لتسيطر على الحكم، وتتخلص من جهاز الشرطة.

ولفت إلى أن محمد البلتاجي أنتدب من الإخوان للسيطرة على وزارة الداخلية للحصول على المستندات حيث تم وضع أجهزة تنصت ولكن جهاز الشرطة كشفها، مضيفًا: "البلتاجي كان مرشح لترأس وزارة الداخلية في عهد محمد مرسي".

وأشار إلى أن المستشار عبدالمجيد محمود شكل لجنة للتحقيق في قضية اقتحام أمن الدولة من قبل الجماعة الإرهابية وسرقة الوثائق والمستندات.
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