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مظاهرات في بنغازي دعما للجيش الليبي ورفض التدخل التركي

الجمعة 24/يناير/2020 - 09:57 م
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بوابة الفجر
وكالات
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خرج المئات من أهالي مدينة بنغازي، اليوم الجمعة، للتظاهر رفضا للتدخل التركي في شؤون ليبيا، ودعما للجيش الوطني الليبي. 

ورفع المتظاهرون لافتات تدين إرسال تركيا مرتزقة لطرابلس ومصراتة، وسعيها لتدمير العاصمة طرابلس، وتحويلها لبؤرة إرهابية، متهمين حكومة السراج بالعمالة.

وعبر المتظاهرون عن دعمهم وتأييدهم للقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر التي تخوض حربا شرسة ضد مليشيات السراج ومرتزقته لتحرير العاصمة من براثنهم. 

وحذر المتظاهرون سكان طرابلس من الثقة في حكومة السراج التي تتعاون مع تركيا، وقال أحد المتظاهرين: "إن أنقرة تنتهج سياسة الابتزاز، وتتدخل في شؤون ليبيا، وتعتمد على الإرهابيين والمرتزقة لتنفيذ أحلامها وطموحاتها". 

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