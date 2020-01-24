Advertisements
Advertisements
Advertisements

السبع: تخفيضات أسعار السيارات وصلت إلى 20 ألف جنيه منذ بداية 2020

الجمعة 24/يناير/2020 - 09:32 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد عصام
Advertisements

قال  علاء السبع عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن حملات المقاطعة التى شهدها السوق جائت للتشكيك في أسعار السيارات التى يقدمها التجار والوكلاء، واستغرق تأثيرها غفلة من الزمن.

 

وتابع"السبع" خلال تصريحات لـ برنامج" RT online"،  أن حملات المقاطعة أحدثت تردد عند بعض المواطنين وليس الكل في أول شهرين فقط منذ أنطلاقها، والدليل على أن التقريرالأولية لسوق السيارات تشير إلى أن انخفاض حركة المبيعات بنسبة 3.34% في أول 11 شهر من  2019، حيث تعود تلك التراجعات إلي تخوفات المستهلكين من وضع أموالهم في سيارة في وقت ترتفع فية متطلبات الحياة وليس لتأثير حملات المقاطعة.

 

 

وأضاف" السبع"، أن هبوط سعر الدولار بنسبة 12.5% منذ 2019 وحتي الآن، وإلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية والتركية، دفع الشركات إلى تخفيض اأعارها وفقًا لسياستها التسوقية فبعض الشركات قدمت تخفيضات بنسبة 5% مع إضافة بعض الكماليات علي سيارتها، والبعض الآخر  خفض بنسبة 7%.

 

وتوقع السبع، أن يكون عام 2020 عام جيد على صعيد انتعاش حركة مبيعات السيارات خاصة بعد التخفيضات في أسعار الفوائد على قروض التجزئة الخاصة بشراء السيارات.  

 


ولافت السبع"، أن تأثير إلغاء الجمارك على السيارات التركية وهبوط سعر الدولار، اثر على تراجع أسعار السيارات 1600 سي سي سواء التركية أو الموديلات الأخري منذ بداية عام 2020 وحتى الأن بنسبة تتراوح بين 4% إلى 5% بما يعادل انخفاض بقيمة تتراوح بين 10 الالاف جنيه  إلى 20 ألف جنيه.


وعن ارتفاع أسعار السيارات بشكل لافت، أكد"السبع" أن هذا الأمر يعود إلى قرار تعويم الجنيه الذي اثر على ارتفاع كافة أسعار السلع وليست السيارات فقط التى لم تتضاعف اسعارها مرة واحدها ولكن مرت بمراحل.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

علاء السبع سعر السيارات تراجع اسعار السيارات تخفيضات اسعار السيارات انخفاض اسعار السياران أسعار الدولار مقابل الجينه

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم الجمعة 24 / 1 / 2020 CAF Champions League

منذ أقل من ساعتين

رابط Time Sport المفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع يلا كورة رابط ماتش الزمالك Kora ON LINE

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. ضربة موجعة للزمالك قبل دقائق من مواجهة مازيمبي| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر

منذ ساعة و 27 دقيقة

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر مباراة الزمالك ومازيمبي yalla shoot| نتيجة مباراة الزمالك الآن champions league zamalek

منذ ساعتين

live| مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا Zamalek Channel

منذ أقل من ساعتين

يلا كوره بث مباشر مباراة الزمالك ومازيمبي اليوم | مشاهدة مباراة الزمالك بدون تقطيع رابط yalla shoot

منذ ساعة و 10 دقيقة

يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم في دوري الأبطال الإفريقي YALLA SHOOT رابط ماتش الزمالك اليوم KORA GOAL هدف ZAMALEK

منذ 43 دقيقة

شاهد AlZaMalEk مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر yallakora هدف الزمالك الأول يلا شوت رابط ماتش الزمالك يوتيوب سريع hd

منذ ساعة و 7 دقيقة

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع kora live رابط ماتش الزمالك الآن Zamalek Tv

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت موعد وكيفية مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي في بث مباشر وحصري | بث مباشر مباراة الزمالك ومازيمبي اليوم zamalek live

منذ ساعة و 13 دقيقة

نجم الأهلي ينفجر في وجه فايلر

منذ حوالي 5 ساعات

هدف shikabala.. يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر ضمن دوري أبطال أفريقيا كورة لايف مباراة الزمالك ضد مازيمبي Caf Zamalek

منذ أقل من ساعة

بث مباشر مباراة الزمالك ضد مازيمبي (0-0) كورة لايف KORALIVE Now تايم سبورت

منذ أقل من ساعتين

يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر YALLA SALAH يلا شوت رابط ماتش الزمالك اليوم بي ان سبورت المفتوحة time sport

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي| نتيجة مباراة الزمالك اليوم| رابط ماتش الزمالكك هدف Shikabala

منذ أقل من ساعتين

Zamalek Live| مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي في بث مباشر kora-online

منذ 34 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:24 م

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم الجمعة 24 / 1 / 2020 CAF Champions League

live| مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا Zamalek Channel

08:31 م

يلا كوره بث مباشر مباراة الزمالك ومازيمبي اليوم | مشاهدة مباراة الزمالك بدون تقطيع رابط yalla shoot

09:01 م

هدف shikabala.. يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر ضمن دوري أبطال أفريقيا كورة لايف مباراة الزمالك ضد مازيمبي Caf Zamalek

09:13 م

رابط Time Sport المفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع يلا كورة رابط ماتش الزمالك Kora ON LINE

08:48 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تشابه الأسماء فى ملفات تنفيذ الأحكام تحولنى من كاتب صحفى إلى محكوم عليه بالتبديد وخيانة الأمانة!

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

DMCA.com Protection Status