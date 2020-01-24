السبع: تخفيضات أسعار السيارات وصلت إلى 20 ألف جنيه منذ بداية 2020

قال علاء السبع عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن حملات المقاطعة التى شهدها السوق جائت للتشكيك في أسعار السيارات التى يقدمها التجار والوكلاء، واستغرق تأثيرها غفلة من الزمن.

وتابع"السبع" خلال تصريحات لـ برنامج" RT online"، أن حملات المقاطعة أحدثت تردد عند بعض المواطنين وليس الكل في أول شهرين فقط منذ أنطلاقها، والدليل على أن التقريرالأولية لسوق السيارات تشير إلى أن انخفاض حركة المبيعات بنسبة 3.34% في أول 11 شهر من 2019، حيث تعود تلك التراجعات إلي تخوفات المستهلكين من وضع أموالهم في سيارة في وقت ترتفع فية متطلبات الحياة وليس لتأثير حملات المقاطعة.

وأضاف" السبع"، أن هبوط سعر الدولار بنسبة 12.5% منذ 2019 وحتي الآن، وإلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية والتركية، دفع الشركات إلى تخفيض اأعارها وفقًا لسياستها التسوقية فبعض الشركات قدمت تخفيضات بنسبة 5% مع إضافة بعض الكماليات علي سيارتها، والبعض الآخر خفض بنسبة 7%.

وتوقع السبع، أن يكون عام 2020 عام جيد على صعيد انتعاش حركة مبيعات السيارات خاصة بعد التخفيضات في أسعار الفوائد على قروض التجزئة الخاصة بشراء السيارات.





ولافت السبع"، أن تأثير إلغاء الجمارك على السيارات التركية وهبوط سعر الدولار، اثر على تراجع أسعار السيارات 1600 سي سي سواء التركية أو الموديلات الأخري منذ بداية عام 2020 وحتى الأن بنسبة تتراوح بين 4% إلى 5% بما يعادل انخفاض بقيمة تتراوح بين 10 الالاف جنيه إلى 20 ألف جنيه.





وعن ارتفاع أسعار السيارات بشكل لافت، أكد"السبع" أن هذا الأمر يعود إلى قرار تعويم الجنيه الذي اثر على ارتفاع كافة أسعار السلع وليست السيارات فقط التى لم تتضاعف اسعارها مرة واحدها ولكن مرت بمراحل.