محمد كشك مهنئا رجال الشرطة في عيدهم: "هنشلكم فوق رؤسنا" (فيديو)

قدم محمد كشك، التحية العسكرية لكل أفراد الشرطة المصرية بمناسبة عيدهم، موجها لهم رسالة: "أنتم من أعظم خيرة شباب مصر.. وتحمون الوطن، وتوفرون الأمن والأمان له".



وشدد "كشك"، خلال برنامج "فجر مصر" المذاع عبر يوتيوب "الفجر"، مساء الجمعة، على ضرورة الحفاظ على جهاز الشرطة، مشيرًا إلى أن كل منظومة في العالم لها ما لها، وعليها ما عليها، وبها الصالح والطالح، منوها بأنه لا يجب تعميم فكرة معينة على المكان بأكمله.



وأضاف محمد كشك: "كل سنة وأنتم طيبين يا رجال الشرطة المخلصين، كل سنة وأنتم محترمين يا رجال الشرطة الجدعان، وهنشلكم على رؤسنا".

