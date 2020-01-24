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غداً.. حفل توقيع "ثورة الحمير" في معرض الكتاب: 10 قصص عن "الحب والمرأة والتطرف

الجمعة 24/يناير/2020 - 08:35 م
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بوابة الفجر
يارا أحمد
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يوقع الكاتب الصحفي، إمام أحمد، مجموعته القصصية "ثورة الحمير"، غداً، الرابعة مساءً، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بصالة 2، جناح A6.

مجموعة "ثورة الحمير" صادرة عن دار روافد للنشر والتوزيع، وتتضمن 10 قصص متنوعة، تتناول حكايات وأشكال مختلفة من العلاقات الاجتماعية والإنسانية، وسلطت الضوء على عدد من القضايا مثل الحب والزواج والخيانة والتطرف الديني ومرض السرطان، وتأتي القصص العشر تحت عناوين: "قرية العميان"، "كأس نبيذ"، "الأخ وحيد الطبّال"، "الزائر الغريب"، "الغرفة ١١٨"، "حي سعادة"، "الحب الأزرق"، "زغلول المسكين"، "جوازة إسماعيل وبثينة"، وأخيراً "ثورة الحمير".

ويستخدم الكاتب في مجموعته اللغة الفصحى في سرد القصص، فيما تنوعت أجزاء الحوار بين أبطال القصص بين الفصحى في أغلب الحوارات، والعامية المصرية أحياناً، كما تنوع الزمن في القصص العشر بين الماضي والوقت الحاضر.

ويظهر العنصر النسائي بشكل واضح في أغلب القصص، حيث جاءت العديد من شخصيات الأبطال نسائية، مثل شخصية الفتاة "هيام" في قصة "الأخ وحيد الطبّال"، و شخصية الفتاة "فرح" في قصة "الحب الأزرق"، و شخصية "هند" في قصة "الغرفة ١١٨".

وتدور بعض القصص حول شخصيات فنتازية من وحي خيال الكاتب، مثل شخصية الشاب المبصر في قصة "قرية العميان"، والحوار الدائر بين بعض الحيوانات في قصة "ثورة الحمير" التي حملت المجموعة القصصية عنوانها.
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