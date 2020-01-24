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ترسانة الإسكندرية: لدينا 2500 عامل وجميعهم من الشباب

الجمعة 24/يناير/2020 - 08:20 م
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اللواء بحري أسامة فتحي
اللواء بحري أسامة فتحي
أمنية فوزي
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قال اللواء بحري أسامة فتحي، رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة الإسكندرية، إن الشركة معنية بصناعة السفن، والسفن الحربية.

وأوضح "فتحي"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية dmc مساء اليوم الجمعة، أن الصناعة تكون مصرية وبأياد مهندسين وفنيين مصريين.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة الإسكندرية، أن الترسانة تقوم بتقديم مشاريع للمجتمع المدني، وتوفير تدريب عملي لكليات الهندسة، وتدريب عملي 3 سنوات للطلاب بعد الإعدادية، لافتًا إلى أنهم لديهم 2500 عامل يعملون في ترسانة الإسكندرية البحرية وجميعهم من الشباب، أعمارهم من 30 لـ39 عامًا.

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