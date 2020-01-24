"البنوك" يتصدر قائمة القطاعات الأكثر تداولًا بالبورصة في تعاملات هذا الأسبوع

تصدر قطاع البنوك قائمة القطاعات الأكثر تداولًا من حيث قيمة التداولات بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع الجاري، والذي خسر فيه رأسمال السوقي نحو 4.4 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي قيم التداولات على القطاع "البنكي" نحو 519.3 مليون جنيه مستحوذة على نسبة 23.2% من إجمالي قيم تداولات السوق، وجاء قطاع" خدمات مالية غير مصرفية" في المركز الثاني بالقائمة مسجلًا قيم تداولات بقيمة 399.1 مليون جنيه، تلاه قطاع "عقارات" الذي بلغ قيم التداولات عليه نحو 392.5 مليون جنيه، وحقق " قطاع أغذية ومشروبات" قيم تداولات بنحو 257.8 مليون جنيه جعلته في المركز الرابع بالقائمة، وخلفه مباشرة قطاع"موارد أساسية" بقيم تداولات 209.7 مليون جنيه.

واحتل قطاع"خدمات ومنتاجات صناعية وسيارات" المركز السادس بالقائمة مسجلًا قيم تداولات 98.5 مليون جنيه، وفي المركز السابع جاء قطاع "رعاية صحية وادوية" بقيم تداولات 93.7 مليون جنيه، وثامنًا قطاع" اتصالات واعلام وتكنولوجيا معلومات" بقيم تداولات 73 مليون جنيه، خلفة مباشرة قطاعي "مقاولات" و" السياحة والترفية" بقيم تداولات 44 مليون جنيه و38 مليون جنيه على الترتيب، ثم قطاع" خدمات النقل والشحن" بقيم تداولات 33.8 مليون جنيه.

وفي المركز الثالث عشر قطاع" منسوجات وسلع معمرة " بقيم تداولات 17 مليون جنيه، وسجل قطاع" طاقة وخدمات مساندة" قيم تداولات 12.4 مليون جنيه جعلته في المركز الرابع عشر، بينما احتل قطاعي"خدمات تعليمية " و" ورق ومواد تغليف" المركزي الخامس عشر والسادس عشر على الترتيب.

وفي آخر القائمة جاء قطاعي "تجارة وموزعون"،" مرافق" بقيم تداولات 2 مليون جنيه و63 ألف جنيه على الترتيب.