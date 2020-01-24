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مصطفى بكري عن احتفالية القبائل العربية: الشعب يقف خلف الرئيس (فيديو)

الجمعة 24/يناير/2020 - 08:04 م
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مصطفى بكري
مصطفى بكري
داليا الحسين
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قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن مشاركة عشرات الآلاف في احتفالية القبائل العربية لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي تمثل رسالة لكل ما يعنيه الأمر أن الشعب المصري يقف صفا واحدا بكافة ألوانه السياسية والاجتماعية خلف الرئيس والدولة المصرية في مواجهة التحديات وكل التيارات المتآمرة التي تتحالف مع القوى المعادية لمصر.

وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن اتحاد القبائل المصرية ينظم سلسلة من المؤتمرات بدأت بقنا حتى وصل إلى احتفالية كبرى بستاد القاهرة الرياضي.

وأشار إلى أن العمال، وشخصيات هامة ونواب برلمانيين وفنانيين ورموز وطنية وقادة أحزاب حرصوا على المشاركة في الاحتفالية.
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مصطفى بكري صدي البلد توك شو احتفالية القبائل العربية أخبار مصر

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