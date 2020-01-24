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كورة لايف MATCH zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت رابط ماتش الزمالك هدف بن شرقي

الجمعة 24/يناير/2020 - 07:55 م
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مشاهدة مباراة الزمالك اليوم
مشاهدة مباراة الزمالك اليوم
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يستضيف ملعب السلام اليوم مباراة قوية ومنتظرة تجمع بين الزمالك صاحب الأرض والجمهور ونظيره مازيمبي الكونغولي ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، فى لقاء يسعي فيه الزمالك تحت قيادة باتريس كارتيرون للفوز وتحقيق الثلاث نقاط للوصول للنقطة العاشرة للصعود لدور ال 8 من البطولة القارية، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الزمالك ومازيمبي KOORA ONLINE ، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الزمالك ومازيمبي YALLA SHOOT ، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي KOORA ONLINE ، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الزمالك ومازيمبي ببطولة دوري أبطال أفريقيا KOORA GOAL ، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الزمالك ومازيمبي KOORA ONLINE.

موعد مباراة الزمالك ومازيمبي ببطولة دوري أبطال إفريقيا
يحل مازيمبي ضيف ثقيل على الزمالك اليوم الجمعة فى تمام التاسعة مساءاً بتوقيت مصر والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 وقناة تايم سبورتس التردد الأرضي Time Sport HD، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الزمالك ومازيمبي KOORA LIVE، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي KOORA ONLINE ، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الزمالك ومازيمبي ببطولة دوري أبطال أفريقيا KOORA GOAL، ويقدم الفجر الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الزمالك اليوم، شاهد بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الزمالك ومازيمبي KOORA LIVE.
شاهد مباراة الزمالك ومازيمبي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة الزمالك ومازيمبي YALLA SHOOT ، 


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