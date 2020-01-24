وفاة مسن في حريق عقار بالإسكندرية



تلقت غرفة عمليات حى غرب الإسكندرية، بلاغا يفيد نشوب حريق بالدور الأول علوى بعقار 16 شارع الشاه بكرموز.



وقال كمال، إنه تم تكليف المهندسة ابتسام الشافعى سكرتير عام الحى ومدير إدارة اشغال الطريق ومفتشى إدارة المتابعة واشغال الطريق للمعاينة على الطبيعة وقد تم التنسيق مع إدارة الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وتم استدعاء سيارات الاسعاف.



وأضاف رئيس حي غرب، أنه من المعاينة تبين وجود حريق بالدور الأول والعقار مكون من دور أرضى وثلاث أدوار علوية ونتج عن الحريق مصرع رجل يبلغ من العمر 85 عاما، وتم تحرير محضر بقسم شرطة كرموز رقم 358 وتم عرض المحضر على النيابة لتولى التحقيق.



وكلف رئيس الحى بتشكيل لجنة عاجلة لبيان الأضرار التى لحقت بالعقار بسبب الحريق، وجارى المتابعة لحين إنتهاء أعمال اللجنة.

لقى مُسن يبلغ من العمر 85 عامًا مصرعه، اليوم الجمعة، في الحريق الذي شهدته منطقة كرموز، وذلك حسبما صرح به اللواء هشام كمال رئيس حي غرب الإسكندرية.