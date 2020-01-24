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الدولار×أسبوع: العملة الأمريكية تفقد 3 قروش

الجمعة 24/يناير/2020 - 07:01 م
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الدولار× أسبوع
الدولار× أسبوع
محمد عصام
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فقدت أسعار الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات هذا الأسبوع قيمة 3 قروش؛ لتستكمل العملة الخضراء تراجعتها التى بدأتها منذ العام.

 

وسجل سعر "الدولار" مقابل "الجنيه" بنهاية تعاملات هذا الأسبوع بالبنك المركزي نحو 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع، مقابل مستويات 15.77 جنيه للشراء و15.87 جنيه للبيع كان قد حققها نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

 

وفي باقي البنوك فقد سجل سعر صرف "الدولار" نهاية تعاملات هذا الأسبوع، قيمة 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع ببنك البركة، ونحو 15.98 جنيه للشراء و16.08 جنيه للبيع ببنك قناة السويس، وبلغ سعر صرف "الدولار" في بنك ابو ظبي نحو 15.77 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع، وسجل سعر "الدولار" مقابل "الجنيه" في بنوك الأهلى ومصر وكريدي اجريكول نحو 15.76 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع، وفي بنك عودة عرض سعر شراء الدولار عند 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع.

 

 تدفقات نقدية قوية:

وأوضح البنك المركزي، أن التراجعات التى شهدها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تزامنت مع ارتفاع حجم تدفقات النقد الأجنبي على الاقتصاد، والتى بلغت 1.7 مليار دولار الأسبوع الماضي.

 

وأعلن محمد معيط وزير المالية أن إجمالي استثمارات الأجانب بلغت 22 مليار دولار نهاية ديسمبر الماضي.

 

توقعات غير متفائلة بمستقبل الجنيه مقابل الدولار:

ولكن رغم التراجعات التى تعرض له الدولار مقابل الجنيه خلال عام 2019 وحتي الآن، إلا أن هناك توقعات  بعدم استمرارها.

 

وقالت كابيتال إيكونوميكس للأبحاث في تقريرا لها، إن هناك موجة هبوط في قيمة الجنيه قد تحدث قريبا بعد تلك الأرتفاعات.

 

وأرجعت توقعتها السابقة إلى أن العوامل التى تدعم صعود الجنيه بالوقت الحالي لن تستمر.

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