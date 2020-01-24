طبيب: أمراض القلب القاتل الأول في العالم

قال الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب، إن أمراض القلب هى القاتل الأول في العالم وليس السرطان، موضحا هناك 100 ألف حالة وفاة سنويًا في مصر بسبب أمراض القلب.



وأشار "شعبان"، خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه يمكن تفادي الموت المفاجىء، والسكتة القلبية بالكشف المنتظم خاصة عند بلوغ سن الأربعين، كاشفا أن البرد الشديد يزيد من إمكانية الإصابة بأزمات القلب.



وحذر العميد السابق لمعهد القلب، من ممارسة البعض للرياضة بشكل عنيف دون عملية إحماء سابقة، منوها بأن المشي من أهم أنواع الرياضة، معقبا: "امشوا في مناكبها.. المشي فيه كل الخيرات".

