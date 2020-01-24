Advertisements
Advertisements
Advertisements

الحكومة الفرنسية تقر مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد رسميا

الجمعة 24/يناير/2020 - 06:50 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أقرت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، رسمياً مجموعة إصلاحات خاصة بنظام التقاعد، كانت أثارت جدلاً كبيراً ليتم طرحها على البرلمان، وذلك رغم تجدد الإضرابات التي أصابت حركة وسائل النقل العام في العاصمة الفرنسية بالشلل.



وقال سيبت نداي المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بعد الاجتماع إن ماكرون قال للوزراء إن هذه "لحظة مهمة" لتمرير هذا المشروع.



يأتي ذلك في الوقت الذي نزل فيه المحتجون على المشروع إلى الشوارع للتظاهر في العاصمة باريس والمدن الأخرى، في حين أعلن ماكرون إدانته"لأعمال العنف والتطرف في بعض الحوادث" داعياً إلى أقصى درجات الصرامة في مواجهة هذه التصرفات.



وتم إغلاق برج إيفل أمام الزوار بسبب إضراب الموظفين عن العمل، فضلاً عن تسيير رحلات قطار بطاقة تشغيل منخفضة على أغلب خطوط مترو باريس.



ويصر الرئيس ماكرون على موقفه بشأن الإصلاحات في مواجهة الاحتجاجات المتواصلة التي تخللتها أعمال تخريب وعنف.



ويقول ماكرون إن نظام التقاعد الوطني الموحد المقرر، سيكون أكثر عدلاً من أنظمة التقاعد الحالية المتعددة للنقابات المهنية، وسيكون أيضاً أكثر ملاءمة للمهن الحديثة المستقلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نظام التقاعد مشروع قانون رسميا الهر الحكومة الفرنسية الاتي

أخبار تهمك

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA يلا شوت plus رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ حوالي 22 ساعة

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع kora live رابط ماتش الزمالك الآن Zamalek Tv

الآن

يلا شوت Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم الجمعة 24 / 1 / 2020 في دوري أبطال إفريقيا CAF Champions League

الآن

بأوامر فايلر.. الأهلي يطلب عودة أول المعارين

منذ يوم

نجم الأهلي ينفجر في وجه فايلر

منذ ساعتين

Live| بث مباشر مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت مباشر الزمالك ضد مازيمبي

منذ حوالي 21 ساعة

كيكي سيتين يوضح حقيقة تعاقد برشلونة مع مهاجم فالنسيا

منذ 43 دقيقة

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي| نتيجة مباراة الزمالك اليوم| رابط ماتش الزمالكك هدف Shikabala

الآن

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر yallakora كورة لايف رابط ماتش الزمالك yalla zamalek

الآن

«كورة لايف Koralight» مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الزمالك بث مباشر elzamalek يوتيوب

منذ حوالي 22 ساعة

live| يلا شوت الجديد مشاهدة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر الخميس 23-01-2020 ضمن الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة يلا شوت حصري مباراة اليوم ضد ولفرهامبتون هدف صلاح

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يتفق مع صفقة مفاجئة لضمها في الصيف

منذ ساعة

مصر تهزم الجزائر وتتأهل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة اليد

منذ 42 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول| هدف محمد صلاح

منذ حوالي 22 ساعة

المصائب تنهال على فالنسيا قبل معركة برشلونة

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة| الأهلي يبحث رحيل نجم الفريق مجانًا بالميركاتو الشتوي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

اشتباكات بين قوات الأمن الفرنسية والمتظاهرين

لليوم الخامس على التوالي.. فوضى في باريس بسبب استمرار الإضراب

السلطات الفرنسية: إغلاق برج أيفل بسبب الإضطرابات الوطنية

إضراب القطاع العام في فرنسا.. أصبح "الأشد"

إضراب فرنسا: احتجاجات جديدة في باريس مع استئناف المفاوضات

ماكرون يدعو إلى تعليق الإضرابات خلال عطلة عيد الميلاد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:08 م

نجم الأهلي ينفجر في وجه فايلر

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع kora live رابط ماتش الزمالك الآن Zamalek Tv

08:15 م

مفاجأة| الأهلي يبحث رحيل نجم الفريق مجانًا بالميركاتو الشتوي

03:43 م

يلا شوت Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم الجمعة 24 / 1 / 2020 في دوري أبطال إفريقيا CAF Champions League

08:30 م

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي| نتيجة مباراة الزمالك اليوم| رابط ماتش الزمالكك هدف Shikabala

08:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تشابه الأسماء فى ملفات تنفيذ الأحكام تحولنى من كاتب صحفى إلى محكوم عليه بالتبديد وخيانة الأمانة!

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

DMCA.com Protection Status