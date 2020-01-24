الثقافة تطلق مشروع رؤية بالتعاون مع الأوقاف في معرض الكتاب



1- كتاب " الحوار الثقافي بين الشرق والغرب، حيث يؤكد هذا الكتاب أن الحوار ضرورة لبناء جسور التفاهم والتقارب بين الأمم والشعوب ويعمل على نشر وترسيخ ثقافة التسامح والتعايش السلمي بين البشر، واعتماد لغة الحوار بديلا للصدام ويدعو إلى تحكيم لغة العقل، وسعي جميع الأطراف إلى نبذ العنف والكراهية والتطرف والإرهاب.



٢- كتاب "مفاهيم يجب أن تصحح في فقه السيرة والسنة" باعتبار السنة المطهرة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي ولأنها بیان القرآن الكريم، كما يصحح بعض المفاهيم الخاطئة في قضايا بالغة الأهمية.





3- كتاب " حماية دور العبادة " ويعمل على ترسيخ مبدأ (المواطنة المتكافئة) وفقه التعايش السلمي بين البشر جميعا دون تمييز على أساس الدين أو اللغة أو اللون أو الجنس أو العرق كما يعمق الإيمان بحق التنوع والاختلاف، وبيان أنهما سنة من سنن الله الكونية



4- كتاب " فقه الدولة وفقه الجماعة " ويفرق بوضوح بين فقه الدولة القائم على البناء والعمل لمصلحة الناس وبين فقه الجماعات القائم على الهدم والإفساد والساعي إلى الخراب.



اطلقت وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة الاوقاف مشروع سلسلة كتب رؤية التثقيفى والهادف الى التوعية الدينية المستنيرة وذلك بحضور الدكتور مختار جمعة وزير الاوقاف فى ندوة خاصة ضمن فعاليات الدورة ٥١ من معرض القاهرة الدولى للكتاب بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.من جانبه ثمن الدكتور مختار جمعة وزير الاوقاف التعاون مع وزارة الثقافة، مؤكدا نجاح العمل المشترك الهادف الى رفعة الوطن، واضاف ان التعاون الحالى مع الثقافة ياتى فى اقوى صوره على مر التاريخ، كما اشاد بجهود اقامة معرض الكتاب وتنظيمه، واوضح ان العمل على مشروع رؤية بدا منذ اربعة اشهر وخرج للنور ٧ اصدارات حتى الان، وتابع ان اصدار هذه السلسلة يواكب اختيار القاهرة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام ٢٠٢٠ وهو ما يعد احتفاء بالحضارة الاسلامية مؤكدا العمل على اصدار ٢٠ كتاب فى السلسلة خلال العام الجارى وترجمة نصفها على الاقل الى لغات اخرى.واضاف ان سلسلة كتب رؤية تضم بعدا دينيا ووطنيا وجارى نشرها فى قصور الثقافة والمدارس ومراكز الشباب بالتعاون مع الوزارات التى تتبعها، واستعرض الكتب التى صدرت فى هذا المشروع وهى: