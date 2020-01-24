Advertisements
Advertisements
Advertisements

الثقافة تطلق مشروع رؤية بالتعاون مع الأوقاف في معرض الكتاب

الجمعة 24/يناير/2020 - 07:08 م
Advertisements
بوابة الفجر
سعد نبيل
Advertisements
اطلقت وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة الاوقاف مشروع سلسلة كتب رؤية التثقيفى والهادف الى التوعية الدينية المستنيرة وذلك بحضور الدكتور مختار جمعة وزير الاوقاف فى ندوة خاصة ضمن فعاليات الدورة ٥١ من معرض القاهرة الدولى للكتاب بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.

من جانبه ثمن الدكتور مختار جمعة وزير الاوقاف التعاون مع وزارة الثقافة، مؤكدا نجاح العمل المشترك الهادف الى رفعة الوطن، واضاف ان التعاون الحالى مع الثقافة ياتى فى اقوى صوره على مر التاريخ، كما اشاد بجهود اقامة معرض الكتاب وتنظيمه، واوضح ان العمل على مشروع رؤية بدا منذ اربعة اشهر وخرج للنور ٧ اصدارات حتى الان، وتابع ان اصدار هذه السلسلة يواكب اختيار القاهرة عاصمة الثقافة الاسلامية لعام ٢٠٢٠ وهو ما يعد احتفاء بالحضارة الاسلامية مؤكدا العمل على اصدار ٢٠ كتاب فى السلسلة خلال العام الجارى وترجمة نصفها على الاقل الى لغات اخرى.

واضاف ان سلسلة كتب رؤية تضم بعدا دينيا ووطنيا وجارى نشرها فى قصور الثقافة والمدارس ومراكز الشباب بالتعاون مع الوزارات التى تتبعها، واستعرض الكتب التى صدرت فى هذا المشروع وهى:

1- كتاب " الحوار الثقافي بين الشرق والغرب، حيث يؤكد هذا الكتاب أن الحوار ضرورة لبناء جسور التفاهم والتقارب بين الأمم والشعوب ويعمل على نشر وترسيخ ثقافة التسامح والتعايش السلمي بين البشر، واعتماد لغة الحوار بديلا للصدام ويدعو إلى تحكيم لغة العقل، وسعي جميع الأطراف إلى نبذ العنف والكراهية والتطرف والإرهاب.

٢- كتاب "مفاهيم يجب أن تصحح في فقه السيرة والسنة" باعتبار السنة المطهرة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي ولأنها بیان القرآن الكريم، كما يصحح بعض المفاهيم الخاطئة في قضايا بالغة الأهمية.


3- كتاب " حماية دور العبادة " ويعمل على ترسيخ مبدأ (المواطنة المتكافئة) وفقه التعايش السلمي بين البشر جميعا دون تمييز على أساس الدين أو اللغة أو اللون أو الجنس أو العرق كما يعمق الإيمان بحق التنوع والاختلاف، وبيان أنهما سنة من سنن الله الكونية

4- كتاب " فقه الدولة وفقه الجماعة " ويفرق بوضوح بين فقه الدولة القائم على البناء والعمل لمصلحة الناس وبين فقه الجماعات القائم على الهدم والإفساد والساعي إلى الخراب.
Advertisements

أخبار تهمك

الأهلي يتفق مع صفقة مفاجئة لضمها في الصيف

منذ ساعة و 13 دقيقة

مفاجأة| الأهلي يبحث رحيل نجم الفريق مجانًا بالميركاتو الشتوي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الديب يكشف تفاصيل العملية الجراحية لمبارك وحالته الصحية

منذ ساعة و 12 دقيقة

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر yallakora كورة لايف رابط ماتش الزمالك yalla zamalek

الآن

«كورة لايف Koralight» مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الزمالك بث مباشر elzamalek يوتيوب

منذ حوالي 22 ساعة

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي| نتيجة مباراة الزمالك اليوم| رابط ماتش الزمالكك هدف Shikabala

الآن

Live| بث مباشر مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت مباشر الزمالك ضد مازيمبي

منذ حوالي 21 ساعة

كيكي سيتين يوضح حقيقة تعاقد برشلونة مع مهاجم فالنسيا

منذ أقل من ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA يلا شوت plus رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ حوالي 22 ساعة

يلا شوت Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم الجمعة 24 / 1 / 2020 في دوري أبطال إفريقيا CAF Champions League

الآن

live| يلا شوت الجديد مشاهدة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر الخميس 23-01-2020 ضمن الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة يلا شوت حصري مباراة اليوم ضد ولفرهامبتون هدف صلاح

منذ حوالي 21 ساعة

بأوامر فايلر.. الأهلي يطلب عودة أول المعارين

منذ يوم

مصر تهزم الجزائر وتتأهل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة اليد

منذ أقل من ساعة

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع kora live رابط ماتش الزمالك الآن Zamalek Tv

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول| هدف محمد صلاح

منذ حوالي 23 ساعة

نجم الأهلي ينفجر في وجه فايلر

منذ ساعتين و 9 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:08 م

نجم الأهلي ينفجر في وجه فايلر

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع kora live رابط ماتش الزمالك الآن Zamalek Tv

08:15 م

مفاجأة| الأهلي يبحث رحيل نجم الفريق مجانًا بالميركاتو الشتوي

03:43 م

يلا شوت Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم الجمعة 24 / 1 / 2020 في دوري أبطال إفريقيا CAF Champions League

08:30 م

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي| نتيجة مباراة الزمالك اليوم| رابط ماتش الزمالكك هدف Shikabala

08:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تشابه الأسماء فى ملفات تنفيذ الأحكام تحولنى من كاتب صحفى إلى محكوم عليه بالتبديد وخيانة الأمانة!

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

DMCA.com Protection Status