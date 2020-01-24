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تقرير أمريكي يحذر من المحور القطري التركي
الجمعة 24/يناير/2020 - 06:47 م
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هدى عبدالرازق
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد تقرير لموقع "ناشيونال انترست" الأمريكي، عن العلاقات بين قطر وتركيا وتأثيرها على المنطقة.
وكشف التقرير الأمريكي عن تشارك الدولتين في التمويل غير المشروع للأيدولوجيات، والأفكار المتطرفة، فضلا عن سعي المحور التركي القطري إلى فرض نفوذهما على المنطقة ما يزعزع استقرار الدول في الشرق الأوسط، حسبما أفادت منصة مداد نيوز.
وأشار التقرير، لتشارك قطر وتركيا في تبني أيدولوجية "الإخوان"، حيث باتت قطر وتركيا ملاذ آمن لعناصر التنظيم وقياداته، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا للعقوبات الأمريكية والأممية.
وتوسعت العلاقات بين تركيا وقطر لتصبح شراكة في مجالات الدفاع والعلاقات العسكرية والإعلام والطاقة، حيث اقترح التقرير على واشنطن العمل على اجبار تركيا وقطر على كبح سلوكهما الخبيث، والاستمرار في معاقبة الأفراد والكيانات الداعمة للإرهاب.
وكشف التقرير الأمريكي عن تشارك الدولتين في التمويل غير المشروع للأيدولوجيات، والأفكار المتطرفة، فضلا عن سعي المحور التركي القطري إلى فرض نفوذهما على المنطقة ما يزعزع استقرار الدول في الشرق الأوسط، حسبما أفادت منصة مداد نيوز.
وأشار التقرير، لتشارك قطر وتركيا في تبني أيدولوجية "الإخوان"، حيث باتت قطر وتركيا ملاذ آمن لعناصر التنظيم وقياداته، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا للعقوبات الأمريكية والأممية.
وتوسعت العلاقات بين تركيا وقطر لتصبح شراكة في مجالات الدفاع والعلاقات العسكرية والإعلام والطاقة، حيث اقترح التقرير على واشنطن العمل على اجبار تركيا وقطر على كبح سلوكهما الخبيث، والاستمرار في معاقبة الأفراد والكيانات الداعمة للإرهاب.
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