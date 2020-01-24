Advertisements
Advertisements
Advertisements

مقتل متظاهرين اثنين في ساحة الكيلاني وسط بغداد

الجمعة 24/يناير/2020 - 06:39 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

قتل متظاهرين عراقيين، اليوم الجمعة، في ساحة الكيلاني وسط بغداد.

وكان موقع "السومرية" نقل عن مصدر أمني قوله، إن "الاشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية عادت، وقوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع".

وأضاف أنه "تم تسجيل ثماني حالات اختناق بسبب القنابل"، مشيرا إلى أن "إصابة أحدهم خطيرة".

وشهد العراق اليوم، تظاهرات حاشدة، دعا إليها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، طالبت بخروج القوات الأمريكية من البلاد.

وأكد الصدر، أن خروج القوات الأمريكية من البلاد لا يزال أهم أولوية له، وطرح رؤيته من سبع خطوات ينبغي اتخاذها لتحقيق هذا الهدف.

ويشهد العراق منذ الأول من أكتوبر الماضي حركة احتجاجات مطلبية، تراجعت في الآونة الأخيرة بعدما اغتالت الولايات المتحدة بطائرة مسيّرة مطلع يناير الحالي قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس قرب بغداد، ما أثار موجة غضب لدى فئات واسعة من العراقيين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مقتل متظاهرين سليمانى ساحة الكيلاني الهر العراق

أخبار تهمك

يلا شوت Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم الجمعة 24 / 1 / 2020 في دوري أبطال إفريقيا CAF Champions League

الآن

كيكي سيتين يوضح حقيقة تعاقد برشلونة مع مهاجم فالنسيا

منذ 42 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول| هدف محمد صلاح

منذ حوالي 22 ساعة

Live| بث مباشر مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت مباشر الزمالك ضد مازيمبي

منذ حوالي 21 ساعة

مصر تهزم الجزائر وتتأهل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة اليد

منذ 41 دقيقة

live| يلا شوت الجديد مشاهدة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر الخميس 23-01-2020 ضمن الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة يلا شوت حصري مباراة اليوم ضد ولفرهامبتون هدف صلاح

منذ حوالي 21 ساعة

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر yallakora كورة لايف رابط ماتش الزمالك yalla zamalek

الآن

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع kora live رابط ماتش الزمالك الآن Zamalek Tv

الآن

الأهلي يتفق مع صفقة مفاجئة لضمها في الصيف

منذ ساعة

«كورة لايف Koralight» مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الزمالك بث مباشر elzamalek يوتيوب

منذ حوالي 22 ساعة

نجم الأهلي ينفجر في وجه فايلر

منذ ساعتين

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA يلا شوت plus رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ حوالي 22 ساعة

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي| نتيجة مباراة الزمالك اليوم| رابط ماتش الزمالكك هدف Shikabala

الآن

مفاجأة| الأهلي يبحث رحيل نجم الفريق مجانًا بالميركاتو الشتوي

منذ حوالي 3 ساعات

المصائب تنهال على فالنسيا قبل معركة برشلونة

منذ أقل من ساعتين

بأوامر فايلر.. الأهلي يطلب عودة أول المعارين

منذ يوم

موضوعات متعلقة

الصدر يدعو العراقيين إلى التظاهر رفضا للدخول مع إيران في أزمتها

سقوط 4 قتلى في احتجاجات جنوبي العراق

العراق: مقتل متظاهر وإصابة 70 آخرين باختناق وسط بغداد

متظاهرين عراقيين يغلقون ميناء أم قصر في البصرة.. ودعوات لمقاطعة منتجات إيران

مقتل أول متظاهرة في العراق

3 جسور وإجراءات أمنية مشددة وسط العاصمة العراقية بغداد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:08 م

نجم الأهلي ينفجر في وجه فايلر

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع kora live رابط ماتش الزمالك الآن Zamalek Tv

08:15 م

مفاجأة| الأهلي يبحث رحيل نجم الفريق مجانًا بالميركاتو الشتوي

03:43 م

يلا شوت Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم الجمعة 24 / 1 / 2020 في دوري أبطال إفريقيا CAF Champions League

08:30 م

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي| نتيجة مباراة الزمالك اليوم| رابط ماتش الزمالكك هدف Shikabala

08:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تشابه الأسماء فى ملفات تنفيذ الأحكام تحولنى من كاتب صحفى إلى محكوم عليه بالتبديد وخيانة الأمانة!

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

DMCA.com Protection Status