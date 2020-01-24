مقتل متظاهرين اثنين في ساحة الكيلاني وسط بغداد

قتل متظاهرين عراقيين، اليوم الجمعة، في ساحة الكيلاني وسط بغداد.

وكان موقع "السومرية" نقل عن مصدر أمني قوله، إن "الاشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية عادت، وقوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع".

وأضاف أنه "تم تسجيل ثماني حالات اختناق بسبب القنابل"، مشيرا إلى أن "إصابة أحدهم خطيرة".

وشهد العراق اليوم، تظاهرات حاشدة، دعا إليها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، طالبت بخروج القوات الأمريكية من البلاد.

وأكد الصدر، أن خروج القوات الأمريكية من البلاد لا يزال أهم أولوية له، وطرح رؤيته من سبع خطوات ينبغي اتخاذها لتحقيق هذا الهدف.

ويشهد العراق منذ الأول من أكتوبر الماضي حركة احتجاجات مطلبية، تراجعت في الآونة الأخيرة بعدما اغتالت الولايات المتحدة بطائرة مسيّرة مطلع يناير الحالي قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس قرب بغداد، ما أثار موجة غضب لدى فئات واسعة من العراقيين.