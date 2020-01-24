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بنك أوف أمريكا: صعود الأسواق العالمية لا يستند إلى عوامل منطقية

الجمعة 24/يناير/2020 - 06:23 م
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بنك اوف أمريكا
بنك اوف أمريكا
رويترز
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كشف بنك أوف أمريكا، اليوم الجمعة، عن أن صناديق الأسهم والسندات العالمية شهدت المزيد من التدفقات في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء.

 

وأضاف البنك في تقريرًا له، أنه من المرجح أن تستمر ”مرحلة الصعود“ التي لا تستند إلى عوامل منطقية في الأسواق في الربع الأول إذا واصل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ضخ السيولة.

 

وتابع بنك "أوف أمريكا" مستندا إلى بيانات إي.بي.إف.آر، أن صناديق السندات جذبت 16.2 مليار دولار وإن صناديق الأسهم استقطبت 8.5 مليار دولار في الأسبوع الماضي حتى في الوقت الذي اهتزت فيه الأسواق بفعل مخاوف بشأن انتشار فيروس مميت في الصين.


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الكلمات المفتاحية

صعود الأسواق العالمية بنك أوف أمريكا

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