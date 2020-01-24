مصر تهزم الجزائر وتتأهل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة اليد

خطف منتخب مصر الأول لكرة اليد بطاقة العبور للمباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة على الأراضي التونسية حالياً، بعد تغلبه على نظيره الجزائري، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم.





نتيجة مباراة مصر والجزائر لكرة اليد





وتمكن المنتخب المصري من حسم نتيجة المباراة لصالحه بنتيجة 30-27، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، في إطار الدور نصف النهائي.





وكان الفراعنة قد نجحوا في حسم الشوط الأول من اللقاء لصالحهم بنتيجة 15-14، قبل أن يقوموا بتوسيع الفارق في الشوط الثاني.





وبتلك النتيجة تأهل الفراعنة إلى المباراة النهائية في إنتظار الفائز من مواجهة النصف نهائي الأخرى التي ستجمع بين تونس وأنجولا مساء اليوم، لملاقاته الأحد القادم في نهائي البطولة، حيث يتأهل الفائز بالبطولة إلى أولمبياد طوكيو 2020.





والجدير بالذكر أن المنتخب المصري تأهل لنصف النهائي بعدما تصدر منافسات المجموعة الأولى بدور الـ8 برصيد 6 نقاط، فيما تأهلت الجزائر للدور ذاته بعدما احتلت المركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد 4 نقاط.



