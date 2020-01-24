Advertisements
Advertisements
Advertisements

كيكي سيتين يوضح حقيقة تعاقد برشلونة مع مهاجم فالنسيا

الجمعة 24/يناير/2020 - 06:25 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements

حرص المدرب الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة على توضيح حقيقة تعاقد البارسا مع رودريجو مهاجم فريق فالنسيا خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وقال سيتين في تصريحات صحفية : "‏رودريجو لاعب استثنائي، ويمكنه أن يعقد أي خصم، ونحن نعرفه جيدا بما يكفي إنه عنصر أساسي لأي فريق، وفي هذه الحالة هو مهم لفالنسيا، كان من الافضل ان لا يلعب ضدنا، ولكن فالنسيا فريق كبير، ولديه لاعبين بمستوى عالي".

وأضاف : "‏جريزمان مهاجم (9) هو خيار حقيقي، والان ليس لدينا لاعب رأس حربة، والغرنسي حقق اداءً جيداً في هذا المركز، ونحن نقدر ذلك هو ليس رأس حربة نقي، ولكن هو تقدم لهناك، وحصل على تمريرات رائعة من زملائه في إيبيزا، وسجل هدفين الفوز".

يذكر أن فريق اللاعب الأوروجوياني لويس سواريز قد تعرض لإصابة على مستوى أوتار الركبة سوف تبعده حتى منتصف شهر ابريل المقبل.

Advertisements

أخبار تهمك

live| يلا شوت الجديد مشاهدة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر الخميس 23-01-2020 ضمن الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة يلا شوت حصري مباراة اليوم ضد ولفرهامبتون هدف صلاح

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة| الأهلي يبحث رحيل نجم الفريق مجانًا بالميركاتو الشتوي

منذ حوالي 3 ساعات

Live| بث مباشر مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت مباشر الزمالك ضد مازيمبي

منذ حوالي 21 ساعة

المصائب تنهال على فالنسيا قبل معركة برشلونة

منذ أقل من ساعتين

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع kora live رابط ماتش الزمالك الآن Zamalek Tv

الآن

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر yallakora كورة لايف رابط ماتش الزمالك yalla zamalek

الآن

بأوامر فايلر.. الأهلي يطلب عودة أول المعارين

منذ يوم

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي| نتيجة مباراة الزمالك اليوم| رابط ماتش الزمالكك هدف Shikabala

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول| هدف محمد صلاح

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يتفق مع صفقة مفاجئة لضمها في الصيف

منذ ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA يلا شوت plus رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ حوالي 22 ساعة

«كورة لايف Koralight» مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الزمالك بث مباشر elzamalek يوتيوب

منذ حوالي 22 ساعة

مصر تهزم الجزائر وتتأهل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة اليد

منذ 40 دقيقة

يلا شوت Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم الجمعة 24 / 1 / 2020 في دوري أبطال إفريقيا CAF Champions League

الآن

نجم الأهلي ينفجر في وجه فايلر

منذ أقل من ساعتين

كيكي سيتين يوضح حقيقة تعاقد برشلونة مع مهاجم فالنسيا

منذ 41 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:08 م

نجم الأهلي ينفجر في وجه فايلر

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع kora live رابط ماتش الزمالك الآن Zamalek Tv

08:15 م

مفاجأة| الأهلي يبحث رحيل نجم الفريق مجانًا بالميركاتو الشتوي

03:43 م

يلا شوت Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم الجمعة 24 / 1 / 2020 في دوري أبطال إفريقيا CAF Champions League

08:30 م

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي| نتيجة مباراة الزمالك اليوم| رابط ماتش الزمالكك هدف Shikabala

08:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تشابه الأسماء فى ملفات تنفيذ الأحكام تحولنى من كاتب صحفى إلى محكوم عليه بالتبديد وخيانة الأمانة!

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

DMCA.com Protection Status