كيكي سيتين يوضح حقيقة تعاقد برشلونة مع مهاجم فالنسيا





حرص المدرب الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة على توضيح حقيقة تعاقد البارسا مع رودريجو مهاجم فريق فالنسيا خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.





وقال سيتين في تصريحات صحفية : "‏رودريجو لاعب استثنائي، ويمكنه أن يعقد أي خصم، ونحن نعرفه جيدا بما يكفي إنه عنصر أساسي لأي فريق، وفي هذه الحالة هو مهم لفالنسيا، كان من الافضل ان لا يلعب ضدنا، ولكن فالنسيا فريق كبير، ولديه لاعبين بمستوى عالي".





وأضاف : "‏جريزمان مهاجم (9) هو خيار حقيقي، والان ليس لدينا لاعب رأس حربة، والغرنسي حقق اداءً جيداً في هذا المركز، ونحن نقدر ذلك هو ليس رأس حربة نقي، ولكن هو تقدم لهناك، وحصل على تمريرات رائعة من زملائه في إيبيزا، وسجل هدفين الفوز".





يذكر أن فريق اللاعب الأوروجوياني لويس سواريز قد تعرض لإصابة على مستوى أوتار الركبة سوف تبعده حتى منتصف شهر ابريل المقبل.



