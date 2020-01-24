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الإفتاء: الأحد أول أيام شهر جمادى الآخرة

الجمعة 24/يناير/2020 - 06:07 م
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دار الافتاء
دار الافتاء
محمود الجلاد
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أعلنت دار الإفتاء، أن بعد غد الأحد هو أول أيام شهر جمادى الآخرة لعام ١٤٤١هـ.

واستطلعت دار الإفتاء المصرية هلال شهر جمادى الآخرة اليوم الجمعة 29 جمادى الأولى، الموافق 24 يناير، من خلال اللجان الشرعية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية

ونبهت دار الإفتاء المصرية على أن الاعتماد على الرؤية البصرية هو الأصل شرعًا، مع الاستئناس بالحساب الفلكي، إذ المختار للفتوى أن الحساب الفلكي يَنْفي ولا يُثْبِت، فيؤخذ به في نفي إمكانية طلوع الهلال ولا عبرة بدعوى الرؤية على خلافه، ولا يعتمد عليه في الإثبات، حيث يؤخذ في إثبات طلوع الهلال بالرؤية البصرية عندما لا يمنعه الحساب الفلكي.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية: "إذا نفى الحساب إمكان الرؤية فإنه لا تُقْبَل شهادة الشهود على رؤيته بحال، لأن الواقع الذي أثبته العلم الفلكي القطعي يُكَذِّبهم".

وتابعت: "وفي هذا جَمْعٌ بين الأخذ بالرؤية البصرية وبين الأخذ بالعلوم الصحيحة سواء التجريبية أو العقلية، وكلاهما أمرنا الشرع بالعمل به، وهو ما اتفقت عليه قرارات المجامع الفقهية الإسلامية".

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الكلمات المفتاحية

هلال شهر جمادى الآخرة دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء

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