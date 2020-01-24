دار الصحفي تصدر رواية "فريدة" لـ سما أبو النجا

صدر حديثًا عن دار الصحفى للنشر والتوزيع، رواية جديدة تحت عنوان "فريدة"، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 51، والتى انطلق فعالياته يوم 22 يناير، تحت عنوان "مصر أفريقيا- ثقافة التنوع" وتتخذ من الراحل جمال حمدان شخصية لها والسنغال ضيف شرفها.



وجاء فى مقدمة الكتاب: التنمر.. أصبح التنمر أسلوب الحياة فى كل مكان، أصبح البشر يتغذون على التنمر على كل مختلف أو مريض أو يعانى، أصبح التنمر الأضحوكة السائدة فى كل وقت، تبًا لمجتمع يسف على مرضى الاكتئاب ووصفهم بالمدمنين وبعد انتحارهم يصفهم بالكافرين، تبًا لمجتمع يريد إعدام كل من هو مثلى مختلف منحرف عن القطيع، تبًا لمجتمع لم يقرر أن يقرأ عن معاناة مرضى الاكتئاب وعن كمياء وإشارات مخهم أوعن نقص هرمونات معينة برؤوسهم، تبًا لمجتمع أراد التزييف ونهاية كل ما هو مختلف، وكل من يعانى معاناة غير معتادة، تبًا لمجتمع يقدس المظاهر ولم يرحم أى مريض نفسى.

