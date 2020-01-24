بأقل من 10 جنيهات.. أبرز الكتب في مكتبة الأسرة بمعرض الكتاب

تحرص الصفحة الرسمية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال51، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على مساعدة جمهور المعرض في الوصول لأهم الكتب بأرخص الأسعار.



وقدمت الصفحة قائمة بأبرز الكتب التي يمكن اقتناؤها من مكتبة الأسرة، المتواجدة بجناح الهيئة العامة للكتاب بصالة 1، بأقل من 10 جنيهات.



وتشمل القائمة الكتب التالية:



- أحداث لاينساها التاريخ..د.أيمن أبو الروس

- تباريح جريح..صلاح عيسي

- الحب والكراهية..أحمد فؤاد الأهواني

- ثم غربت الشمس..سهير القلماوي

- نزول النقطة "جمال الغيطاني"

- الأيدي الأصغيرة تبني أحيانا " أحمد العباسي"

- مختارات من مقالات الأهرام "عبد الرحمن الشروقاوي"

- عالم تسكنه الحيوانات "جورج أورويل"

- كتاب الأود " ترجمة طارق جلال محمد"

- أنا نصر أبوزيد " جمال عمر"

- ثورة في البرج العاجي " منيرة ثابت"

- قصة الثروة في مصر "د.ياسر ثابت"

- ما يشبه السيرة الذاتية "أكيراكوروساوا"

- الفكر السينمائي نحو نظرية سينمائية " مصطفي محرم "

- الأصول الفكرية للحملة الفرنسية علي مصر- الاستشراق المتأسلم في فرنسا "1698-1798" هنري لورانس

- الفن والمجتمع عبر التاريخ -أرنولد هاوزر

- السينما والحداثة " جون أور"

- صباح الجمعة " علاء الديب"

- الملف الشخصي لتوفيق الحكيم " رسائل خاصة جدا " أبراهيم عبد العزيز

- ٦ روايات قصيرة " علاء الديب "

- صورة جماعية للوحدة "إبراهيم عبد الفتاح "

- الشعر رفيقي " أحمد عبد المعطي حجازي "

- نجيب محفوظ الصورة والمثال "لطيفة الزيات "

- ما يعرفه أمين " مصطفي ذكري"

- ثلاثة برتقالات مملوكية " حجاج أدول"

- ناس من دبلن " جيمس جويس"

- في الشعر الجاهلي " طه حسين "

- عشرة فؤاد يتحدثون " فؤاد دوارة"