بفستان أبيض.. ندي موسى تشعل "الإنستجرام" بأحدث إطلالتها

تشارك الفنانة ندي موسي جمهورها، صورة جديدة لها، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهورها.





وظهرت ندي موسي في الصورة، بفستان أبيض طويل ذات أكمام شفافة، بصدر مكشوف، وأعتمدت تسريحة الشعر الكيرالي، وأنتعلت حذاء فضي، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادى وبسيط، وظهرت في شكل أنيق .





ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها، وكان من أبرز التعليقات على الصورة:" قمر ما شاء الله..ربنا يحميكي".



مسلسل "شبر ميه"



يُذكر أن مسلسل "شبر مية" من بطولة: أحمد السعدني، نجلاء بدر، نهى عابدين، مراد مكرم، ندى موسى، محمد علي رزق، ثراء جبيل، رجاء الجداوي، من تأليف شريف بدر الدين، وإخراج طارق رفعت.





ويُشار إلى أن آخر أعمال الفنانة ندى موسى هي مسرحية " 3 أيام في الساحل" التي تُعرض على مسرح كايرو شو، حيث تدور أحداثها في قالب كوميدي استعراضي حيث عصابة عصفور أبو دراع التى تتجه لعملية سرقة فى الساحل و يضطرون ان يعيشوا مع من يسرقوهم لمدة ثلاثة أيام.



المسرحية من بطولة: محمد هنيدي، ندى موسى، محمد محمود، مها أبو عوف، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، سامية الطرابلسي، من تأليف حاتم حسين، وإخراج مجدي الهواري.