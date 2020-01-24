"طلقني شكراً".. تعاقد هنا شيحة وأحمد فلوكس بعد انفصالهما

صرت الفنانة هنا شيحة، عن تعاونها مع طليقها الفنان أحمد فلوكس في عمل درامي جديد، وتم تعاقدهم علي مسلسل إذاعي جديد يدعي" طلقني شكراً"، بعد فترة قصيرة عن إعلان انفصالهما وذلك في يوليو 2019، ومن الصعب تعاقد الفنانين في أعمال فنية جديدة بعد حالات طلاقهم، ولكن هنا شيحة صرحت خلال برامج تلفزيونية :" أنا وأحمد صحاب جدآ وبنشتغل مع بعض، إحنا انفصلنا بس دا مش معناه إن إحنا منشتغلش مع بعض، وهو دا الموضوع كله مفيش حاجة أكتر من كده" .





وتدور أحداث مسلسل" طلقني شكراً" حول إطار من الكوميديا من خلال المشاكل الزوجية وكيفية حلول هذه المشاكل خاصاً المشاكل الزوجية الشبابية، ويقدم العمل الدرامي هذا أسباب المشاكل الكثيرة بين الأزواج التي تؤدي إلي حل الطلاق الموجود بكثرة في جميع المجتمعات خاصاً المجتمع المصري، وينتج عن ذلك قلة الخبرة والعادات والتقاليد الاجتماعية .





يقال إن شارك الفنان أحمد فلوكس والفنانة هنا شيحة في بطولة هذا المسلسل" طلقني شكراً"، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، سماح أنور، فاروق فلوكس، تأليف محمد حنفي نصر، خالد حماد صاحب الموسيقي التصويرية لهذا المسلسل .



