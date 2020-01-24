عاجل.. مواجهة سهلة لريال مدريد في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس إسبانيا

أقيمت اليوم قرعة دور الـ 16 من بطولة كأس ملك إسبانيا الذي ينطلق يوم 28 يناير المقبل بوجود برشلونة وريال مدريد وإشبيلية وفالنسيا.

وأسفرت القرعة عن مواجهة سهلة لفريق ريال مدريد في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا.

ويلتقي ريال مدريد مع نظيره فريق ريال سرقسطة الذي يلعب في القسم الثاني حاليا في مباراة سهلة للفريق الملكي.

وستقام مباريات دور الـ16 في الأسبوع المقبل خلال الفترة ما بين 28 و30 ينايرالجاري على ملعب فريق ريال سرقسطة.