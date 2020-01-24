Advertisements
عاجل.. مواجهة سهلة لريال مدريد في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس إسبانيا
الجمعة 24/يناير/2020 - 02:28 م
Advertisements
الفجر الرياضي
Advertisements
أقيمت اليوم قرعة دور الـ 16 من بطولة كأس
ملك إسبانيا الذي ينطلق يوم 28 يناير المقبل بوجود برشلونة وريال مدريد وإشبيلية
وفالنسيا.
وأسفرت القرعة عن مواجهة سهلة لفريق ريال مدريد في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا.
ويلتقي ريال مدريد مع نظيره فريق ريال سرقسطة الذي يلعب في القسم الثاني حاليا في مباراة سهلة للفريق الملكي.
وستقام مباريات دور الـ16 في الأسبوع المقبل خلال الفترة ما بين 28 و30 ينايرالجاري على ملعب فريق ريال سرقسطة.
Advertisements