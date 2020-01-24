نورهان شعيب تنضم لأبطال مسلسل "ليالينا"

كشفت الفنانة نورهان شُعيب عن انضمامها لمسلسل "ليالينا" للفنانة غادة عادل، المُقرر عرضه في رمضان القادم.



نشرت نورهان صورة جديدة من كواليس التصوير،وظهرت في الصورة وهي برفقة الفنانة غادة عادل، وعلقت على الصورة قائلة :"من التصوير مسلسل ليالينا رمضان ٢٠٢٠، مع خالد الصاوي و إياد نصار، و القمر غادة عادل، إخراج احمد صالح تأليف أحمد عبد الفتاح إنتاج سينرجي".





يُشار أن مسلسل "ليالينا" بطولة غادة عادل، ميدو عادل، إياد نصار، محمد الشقنقيري، صابرين، نهى عابدين، هاجر الشرنوبي، محمد على رزق.



ويعد مسلسل "ليالينا" هو المسلسل الثانى الذي يجمع بين المخرج أحمد صالح، والمؤلف أحمد عبد الفتاح، بعد تقديمهم مسلسل "بحر".







مشاركة نورهان في مسلسل "قوت القلوب"



وفي سياق آخر، تُشارك نورهان شُعيب حاليًا في مسلسل "قوت القلوب"، والمسلسل تدور أحداثه في إطار ٤٥ حلقة، وهو بطولة ماجدة زكي،سهرالصايغ،فراس سعيد، رانيا فريد شوقي، إسلام جمال، محمد أنور. .