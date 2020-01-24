فريق الموسيقات العسكرية يشعل حماس حضور معرض الكتاب

قدم فريق الموسيقات العسكرية، استعرض الطبول في الساحة الأمامية، لمعرض الكتاب الدولي، بدورته الـ51 في القاهرة.





وجذب أداء الفريق، جموع الزوار بالمعرض من مختلف الأعمار، حيث حرصوا على تسجيل مقاطع الفيديو والتقاط الصور للفريق.





واستمر الفريق في أداء استعراضاته المتميزة، متنقلًا بين ساحات القاعات، حيث فضل عدد كبير من الجمهور، أن يقضي جزءًا من وقته مستمتعًا بالعزف.



