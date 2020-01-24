الأنبا يوحنا قلته: السيسي لم يتخذ قرارا إلا وكان في مصلحة مصر

وجه الأنبا يوحنا قلته، رئيس مجلس كنائس الشرق الأوسط سابقا، التحية إلى الرئيس السيسي، قائلا: "إلهي يخليك ويبارك فيك"، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أعاد لمصر مكانتها في العالم.



وأشار "قلته"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن مصر بدأت نهضة عظيمة في كل المجالات في عهد السيسي، مؤكدا أن الرئيس لم يقم بخطوة أو إتخذ قرارا إلا وكان في مصلحة مصر.



وقال رئيس مجلس كنائس الشرق الأوسط سابقا، إن الله وحده هو من يحفظ الرئيس السيسي، لافتا إلى أن رجل الشرطة ليس إنسان عاديا، وإنما هو يمثل القانون على الأرض، مؤكدا أن مصر موضع حقد وحسد من الدول الصغيرة.

