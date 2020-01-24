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حملات مرورية تضبط 5361 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

الجمعة 24/يناير/2020 - 02:17 م
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أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 5361 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

1794 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
208 مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير".
5 دراجات نارية مخالفة.
38 مخالفة "موقف عشوائي".
57 مخالفة شروط الترخيص.
33 حالات قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
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الكلمات المفتاحية

مخالفات مرورية حملات مرورية

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