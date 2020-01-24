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غدًا.. تعطل جميع المكاتب البريدية لهذا السبب

الجمعة 24/يناير/2020 - 02:10 م
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هيئة البريد
هيئة البريد
الفجر الاقتصادي
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أعلنت الهيئة القومية للبريد عن أن المكاتب الرئيسية التى تعمل يوم السبت بشكل دائم، ستكون إجازة رسمية غدًا السبت الموافق 25 من يناير، ويبلغ عدد مكاتب الهيئة نحو 4 آلاف مكتب على مستوى الجمهورية يعملون جميع أيام الأسبوع عدا العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت باستثناء عدد محدود من المكاتب التى تعمل يوم السبت.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بأن يكون يوم السبت الموافق 25 يناير لعام 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام. 

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الكلمات المفتاحية

مكاتب البريد مجلس الوزراء الاجازات الرسمية اجازة البريد

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