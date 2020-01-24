Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. النتائج الكاملة لقرعة دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا

الجمعة 24/يناير/2020 - 02:08 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

انطلقت الآن قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا في مدينة لاس روزاس دي مدريد، والتي سيتم من خلالها الكشف عن المباريات الـ8 في دور الـ16 لبطولة الكأس.

 

ونجح فريقا برشلونة وريال مدريد في التأهل إلى دور الـ16 بعد إقصاء كل من إيبيزا وأونيونيستا سالامنكا من دور الـ32، بينما ودّع أتلتيكو مدريد الكأس في إحدى مفاجآت المسابقة بعد الخسارة أمام ليونيسا من الدرجة الثالثة.

 

الفرق المشاركة

10 فرق من الدوري الإسباني" الليجا": ريال مدريد، برشلونة، أوساسونا، إشبيلية،أتلتيك بيلباو، غرناطة، فالنسيا، فياريال، ريال سوسيداد، ديبورتيفو ليجانيس.

 

4 من القسم الثاني "دوري الدرجة الثانية": ريال سرقسطة، تينيريفي، ديبورتيفو ميرانديس، رايو فاليكانو.

 

2 من القسم الثالث "دوري الدرجة الثانية ب": باداجوز، ليونيسا.

 

وأسفرت القرعة عن المواجهات الآتية:

باداجوز- غرناطة

ليونيسا- فالنسيا


ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب للدور ثمن النهائي خلال الفترة من 28-30 يناير الجاري.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

قرعة كأس إسبانيا ريال مدريد برشلونة

أخبار تهمك

عاجل.. النتائج الكاملة لقرعة دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا

منذ أقل من نصف ساعة

برشلونة يخطط لحسم صفقتين من العيار الثقيل في يناير

منذ ساعة و 25 دقيقة

بأوامر فايلر.. الأهلي يطلب عودة أول المعارين

منذ حوالي 19 ساعة

يلا شوت Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم الجمعة 24 / 1 / 2020 في دوري أبطال إفريقيا CAF Champions League

الآن

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع kora live رابط ماتش الزمالك الآن Zamalek Tv

الآن

«كورة لايف Koralight» مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الزمالك بث مباشر elzamalek يوتيوب

منذ حوالي 17 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA يلا شوت plus رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ حوالي 17 ساعة

سفاح إفريقيا على طاولة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر مباراة ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول يلا شوت| رابط ماتش ليفربول وولفرهامبتون yalla shoot

منذ حوالي 17 ساعة

live| يلا شوت الجديد مشاهدة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر الخميس 23-01-2020 ضمن الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة يلا شوت حصري مباراة اليوم ضد ولفرهامبتون هدف صلاح

منذ حوالي 16 ساعة

Live| بث مباشر مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت مباشر الزمالك ضد مازيمبي

منذ حوالي 17 ساعة

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي| نتيجة مباراة الزمالك اليوم| رابط ماتش الزمالكك هدف Shikabala

الآن

يلا شوت TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع NOW بي ان سبورت المفتوحة

منذ حوالي 18 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول| هدف محمد صلاح

منذ حوالي 18 ساعة

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر yallakora كورة لايف رابط ماتش الزمالك yalla zamalek

الآن

مفاجأة كبرى.. الأهلي يرمم دفاعاته بصفقة مدوية في الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

مهمة سهلة لـ"الكبار" في دور الـ32 لكأس ملك إسبانيا

برشلونة يواجه شبح الإقصاء من كأس إسبانيا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:15 م

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع kora live رابط ماتش الزمالك الآن Zamalek Tv

يلا شوت Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم الجمعة 24 / 1 / 2020 في دوري أبطال إفريقيا CAF Champions League

08:30 م

«كورة لايف Koralight» مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الزمالك بث مباشر elzamalek يوتيوب

09:28 م

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي| نتيجة مباراة الزمالك اليوم| رابط ماتش الزمالكك هدف Shikabala

08:25 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول| هدف محمد صلاح

08:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status