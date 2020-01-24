"سيرة الرسول" أبرزها.. 6 سلاسل للطفل في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

يقدم جناح الأزهر الشريف بمعرِض القاهرة الدوليّ للكتاب لزواره، ٦ سلاسل للطفل، تقدم وجبة مشوقة من القصص المصورة الهادفة.



وتتنوع هذه السلاسل في موضوعاتها ومستوياتها؛ لتلبي حاجة الأطفال على اختلاف أعمارهم ومستوياتهم.



وجاءت السلسلة الأولى للأطفال في جناح الأزهر بمعرض الكتاب، تحت عنوان "مكارم الأخلاق"، عدة مستويات، وتهدف إلى غرس السلوكيات الصحيحة في نفوس الأطفال، وتتناول موضوعات النظافة، التعاون، النظام، التراحم، المحبة، الصدق، الأمانة، آداب الطعام، آداب الطريق، آداب الزيارة، بر الوالدين، وغير ذلك من الموضوعات المؤثرة في سلوك الطفل.



ثاني هذه السلاسل الخاصة بالطفل في جناح الأزهر بمعرض الكتاب، هي سلسلة "مشارق الأنوار"، عدة مستويات، ويتناول كل مستوى شرح ١٠ أحاديث نبوية عن الأخلاق، وذلك بالشرح المصور، ومن أبرز موضوعاتها فضيلة الصدق، اختيار الصاحب، حق الطريق، خطر الكلمة، المحبة، إطعام الطعام وإفشاء السلام، نعمة الصحة والوقت، صلة الرحم.



سلسلة الصغير هي السلسلة الثالثة المخصصة للطفل في جناح الأزهر بمعرض الكتاب، في سبعة أجزاء، مخصصة لمرحلة ما قبل المدرسة، وتحتوي على قصص تربوية يقرؤها ولي الأمر للطفل، مع أنشطة تفاعلية تعزز القيم الإيجابية وتنمي المهارات.



رابع هذه السلاسل هي سلسلة "أنا جميل"، للاطفال من ٣ إلى ٥ سنوات، وتعلم الطفل الصغير أن الأخلاق تصنع الجمال.



بينما محتويات السلسلة الخامسة هو قصص السيرة النبوية، وتحكي عن مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ونزول الوحي، والهجرة إلى يثرب، وغير ذلك من قصص السيرة.



وتأتي السلسلة السادسة والأخيرة تحت عنوان: "من القصص القرآني"، وفي هذه السلسلة يقدم الأزهر مجموعة متنوعة من القصص القرآني المناسب للأطفال، واضعًا أمامهم أعلى المثل وأسمى النماذج ليكونوا لهم قدوة، ومن أبرز هذا القصص، قصة يوسف عليه السلام، قصة موسى عليه السلام، قصة سليمان عليه السلام، قصة أيوب عليه السلام، قصة "ذو القرنين"، قصة أصحاب الأخدود، قصة أصحاب السبت، وصايا لقمان لابنه، وغيرهم الكثير.



ويشارك الأزهر الشريف – للعام الرابع على التوالي - بجناحٍ خاصٍّ به في معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي الراشد الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.



ويقع جناح الأزهر في قاعة التراث بالمعرض رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.