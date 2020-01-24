شاهد.. يسرا تخطف الأنظار بأحدث إطلالتها عبر"إنستجرام"

تشارك الفنانة يسرا جمهورها، صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهورها.





وظهرت يسرا في الصورة، بإطلالة جديدة أنيقة، حيث أردت فستان أبيض، ذات أكمام طويلة، بصدر مكشوف، وأعتمدت تسريحة شعر بسيطة وجذابة وتركته ينسدل على كتفيها ووضعت ميكب هادى وبسيط .



ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها، وكان من أبرز التعليقات على الصورة:" منورة الدنيا يا قمر كالعادة" .



من ناحية آخرى تسعد الفنانة يسرى، لتصوير مسلسلها الجديد الذي يحمل إسم" دهب عيرة" المقرر أن يسابق في الماراثون الرمضاني المقبل، وهو من إنتاج شركة العدل، وتم التعاقد مع الفنان بيومي فؤاد بشكل رسمي، ويتم التفاوض مع باقي الممثلين قبل انطلاق التصوير.



يذكر أن آخر أعمالها التلفزيونية مسلسل "هل لدينا أقوال آخرى" ويشارك في بطولته الفنانة شرين رضا، أحمد حاتم، نجلاء بدر، محمد شاهين، تأليف أيمن جمال، ومن إخراج هاني خليفة، ومن إنتاج شركة العدل.