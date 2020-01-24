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ضبط 3 لسرقتهم خزينة وحدة شئون اجتماعية بالسويس

الجمعة 24/يناير/2020 - 12:52 م
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لص - أرشيفية
لص - أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس، من ضبط 3 عاطلين لسرقتهم شقة مندوب صرف، بإحدى وحدات الشئون الاجتماعية.

وتبلغ لقسم شرطة فيصل، بمديرية أمن السويس، من مندوب صرف بإحدى وحدات الشئون الاجتماعية، كائنة بدائرة القسم، باكتشافه وجود كسر بباب الوحدة وبعثرة محتويات المكتب.

وبالانتقال والفحص، تبين وجود كسر بباب دولاب حائط، توجد بداخله خزينة حديدية منزوع بابها، وأضاف المُبلغ بعدم وجود مبالغ مالية بالخزينة.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي، برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن السويس، أسفرت جهوده عن أن مرتكبي الواقعة 3 عاطلين، لاثنين منهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام آلة حادة "عتلة حديدية" اعتقادًا منهم بوجود مبالغ مالية بالخزينة.

وأضافوا بدخولهم الشقة، عن طريق الشرفة، وتم بإرشادهم ضبط الأداة المستخدمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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