جوجل تعلن عن موعد مؤتمر المطورين السنوي Google I/O 2020

اعلنت شركة جوجل - Google عن موعد انعقاد مؤتمر المطورين السنوي الخاص بـ Google I/O 2020، وقد حددت الشركة مؤتمرا من 12 إلى 14 مايو في شورلاين في ماونتن فيو.





كشفت الشركة عن التواريخ بعد أن شارك المستخدمون في برنامج I / O السنوي الذي يكون على شكل لعبة على شبكة الإنترنت.





ونشر ساندر بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل - Google، تغريد على موقع تويتر، حول تواريخ مؤتمر المطورين السنوي I / O 2020 من Google، قال فيها: "تمت محاذاة الكون. سنعود إلى مدرج شورلاين في ماونتن فيو لـ #GoogleIO هذا العام من 12 إلى 14 مايو!"





تستخدم كل عام شركة جوجل - Google منصة I / O للتحدث عن التطورات الرئيسية التي تحدث في مختلف المجالات، ومن المتوقع أن تتحدث جوجل هذا العام عن Android AI وغيرها من تحسينات الخدمة.





في العام الماضي، أعلنت Google عن Pixel 3a و Pixel 3a XL بأسعار معقولة في Google I / O ، ومن المتوقع أن تكشف الشركة هذا العام عن Pixel 4a في هذا العام.



