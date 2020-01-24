ضبط عاطل بحوزته 20 طربة حشيش في المنوفية





وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح لحماية تجارته غير المشروعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على عاطل، لقيامه بالإتجار في المخدرات، بمحافظة المنوفية.وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن المنوفية، قيام عاطل، "له معلومات جنائية" بالإتجار في المواد المخدرة، متخذًا من منطقة سكنه، بدائرة مركز شرطة أشمون مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه وبحوزته 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلوجرامات، وفرد خرطوش وطلقتين لذات العيار، ومبلغ مالي.