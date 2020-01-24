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مفاجأة.. نجم مونتيري على أعتاب الهلال

الجمعة 24/يناير/2020 - 12:30 م
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الهلال ومونتيري
الهلال ومونتيري
أميرة فطيم
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أشارت تقارير صحفية إلى سعي إدارة نادي الهلال لضم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مونتيري المكسيكي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

روجيليو فونيس موري، البالغ من العمر 28 عامًا، دخل بقوة ليكون ضمن اهتمامات نادي الهلال في ميركاتو الصيف المقبل.

وكشفت صحيفة "futboltotal" أن نادي الهلال فتح خط المفاوضات مع إدارة نادي مونتيري، لضم مهاجمه الأرجنتيني روجيليو فونيس موري في الميركاتو الشتوي.

ويبحث الهلال، عن مهاجم جديد، ليكون بدلًا للسوري عمر خربين، والذي سيرحل عن صفوف الفريق بسبب تراجع مستواه مؤخرا.

يذكر أن روجيليو فونيس موري "28 عاما"، انضم فريق مونتيري في صيف 2015 قادما من صفوف بنفيكا، وشارك مع الفريق المكسيكي في 189 مباراة، سجل خلالهم 97 هدفًا، وصنع 25 آخري.

وخاض موري 332 مباراة، طوال مسيرته الكوية، سجل خلالهم 141 هدفًا وصنع 42 آخرين، فيما حصل على 64 كارت أصفر و3 كروت حمراء.


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