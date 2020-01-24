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بورفؤاد يضم ظهير أيمن مالية كفرالزيات

الجمعة 24/يناير/2020 - 12:10 م
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بوابة الفجر
هيثم حبيب
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نجح مجلس إدارة نادى بورفؤاد، أحد أندية القسم الثالث، بمجموعة بورسعيد - المجموعة العاشرة - فى ضم ظهير أيمن مالية كفرالزيات، أمير بلبول، رسميا لمدة موسم ونصف الموسم خلال فترة الإنتقالات الحالية.

اللاعب صاحب ٢٣ عاما، يجيد اللعب فى منطقة الظهير الأيمن، ومثّل من قبل، أندية دمياط ، ومركز شباب كوم حماده، ومالية كفرالزيات، بالقسم الثاني، ودكرنس بالقسم الثالث، قبل صعودها للقسم الثانى.

وشارك اللاعب الموسم الماضى فى صعود دكرنس لدورى القسم الثاني، بعدما تم التعاقد معه قادما من مركز شباب كوم حمادة.

ويحتل بورفؤاد حاليا صدارة المجموعة العاشرة، وهو مادفع اللاعب للرحيل إلى النادى بعدما قرر فسخ التعاقد مع نادى مالية كفرالزيات بالتراضي، والذى تعاقد معه بداية الموسم الحالي، عقب رحيله عن دكرنس، مع بداية الموسم.

ومن المقرر أن يعلن نادى بورفؤاد لاحقا عن الصفقة بصفة رسمية.

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