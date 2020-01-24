يلا شووت MATCH النصر مشاهدة مباراة النصر والاتفاق بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر قناة مفتوحة

يأمل النصر بقيادة مدربه البرتغالي ، روي فيتوريا ، في استعادة نغمة الانتصارات ، وذلك عندما يحل ضيفا على الاتفاق مساء اليوم الجمعة ، للانقضاض على صدارة جدول الترتيب بشكل مؤقت ، في انتظار ما سيسفر عنه لقاء الهلال وجاره الشباب.





وسقط النصر في فخ التعادل الايجابي بنتيجة 1/1 أمام الاتحاد ، ليتنازل عن قمة الترتيب للهلال ، الذي هو الآخر فرط في فرصة الانفراد بالصدارة بعد تعادله المخيب أمام الفيصلي بنتيجة 2/2.









ويتواجد الهلال في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 31 نقطة ، في حين يحتل النصر مركز الوصافة برصيد 30 نقطة ، بفارق 4 نقاط عن الأهلي والرائد ، أصحاب المركزين الثالث والرابع ، بـ" 26 نقطة".









وشهد أول أيام الجولة 15 من دوري المحترفين ، تعادل ضمك والفيحاء سلبيا ، وتخطي الأهلي عقبة الرائد بهدفين مقابل هدف عبر نجمه السوري ، عمر السومة.









تبدأ مباريات الجمعة في تمام الساعة 15:35 بتوقيت مكة المكرمة بين الفيحاء والتعاون، قبل لقاء الاتفاق والنصر على ملعب الأمير محمد بن فهد المقرر في تمام الساعة 17:55 بتوقيت مكة المكرمة.





وتختتم لقاءات في تمام الساعة 20:10 بتوقيت مكة المكرمة بين الوحدة والحزم,





تشهد الجولة الخامسة عشرة من منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان» مباراة نارية، وذلك حين يحل النصر، بطل المسابقة، ضيفًا على نادي الاتفاق.





ويحتل النصر وصافة ترتيب الدوري السعودي حتى الآن، برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن غريمه الهلال متصدر الترتيب، وذلك بعدما تمكن «العالمي» من تحقيق الفوز في 9 مباريات والتعادل في 3 لقاءات والتعرض لهزيمتين، وتمكن لاعبوه من تسجيل 23 هدفًا، فيما يحتفظون بلقب الفريق الأقوى دفاعيًا حتى الآن، حيث لم تهتز شباك النصر سوى في 6 مناسبات فقط.









فيما يعيش الاتفاق حالة من التراجع في النتائج خلال الموسم الحالي من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، حيث يحتل المركز العاشر برصيد 17 نقطة، جمعها من الفوز في 5 مباريات، والتعادل في مباراتين، والخسارة في 7 مناسبات، وسجل لاعبوه 20 هدفًا فيما اهتزت شباكهم 18 مرة.

موعد مباراة الاتفاق والنصر:

تنطلق المباراة في تمام الساعة 14:55 بتوقيت جرينيتش، 17:55 بتوقيت مكة المكرمة، 16:55 بتوقيت القاهرة.

ملعب مباراة الاتفاق والنصر:

تقام المباراة على استاد الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام، والذي تتسع مدرجاته لقرابة 35 ألف متفرج.

القناة الناقلة لمباراة الاتفاق والنصر:

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية، وتحديدًا عبر قناة السعودية الرياضية 1 اتش دي.

معلق مباراة الاتفاق والنصر:

يتولى المعلق السعودي المخضرم عبد الله الحربي مهمة التعليق على المباراة.

الاتفاق و النصر الساعة 4.55 قناة 7