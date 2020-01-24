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"الإسكان" تعلن موعد تسليم وحدات دار مصر بالقاهرة الجديدة

الجمعة 24/يناير/2020 - 10:58 ص
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دار مصر
دار مصر
الفجر الاقتصادي
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أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،أن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 2/2/2020، وحتى يوم الأحد 12/4/2020، في تسليم 552 وحدة سكنية (23 عمارة)، بمنطقة الأندلس الـ70عمارة، من وحدات المرحلة الأولى "كود 123"، والوحدات المتبقية بالدورين الأرضى والأخير بالمرحلتين الأولى والثانية "كود 423"، بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بالمرحلة الأولى، للفائزين بها.

وقال المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والقائم بأعمال رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة،إنه سيتم تسليم العمارات أرقام: (19 - 26 - 10 - 11- 12 - 13 - 14 - 3 - 4 - 5 - 6 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52).

وأشار إلى أنه يجب على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الخامس، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز التجمع الثالث (مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث) بخطاب البنك، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.
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الكلمات المفتاحية

وزارة الاسكان وحدات دار مصر دار مصر القاهرة الجديدة الاسكان المتوسط

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