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معرض الكتاب يفتح أبوابه استقبالًا لجمهوره في ثاني فاعليات دورته الـ51

الجمعة 24/يناير/2020 - 11:12 ص
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بوابة الفجر
سعد نبيل
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استقبلت أرض المعارض بالتجمع الخامس، منذ قليل، الجمهور في ثاني فاعليات اليوم الثاني للدورة الـ51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يقام هذا العام تحت عنوان "مصر أفريقيا - ثقافة التنوع" وتتخذ من الراحل جمال حمدان شخصية لها والسنغال ضيف شرف، ويستمر حتى يوم 4 فبراير المقبل.

حيث توافد العديد من الشباب والاسر المصرية على المعرض حرصًا منهم على حضور فعليات اليوم الثاني لمعرض الكتاب، كما شهدت بوابات معرض الكتاب تكثفا أمنيا لاستقبال الجمهور.


يشار أن الدورة الـ 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب يقام تحت شعار مصر افريقيا ثقافة التنوع بمشاركة 40 دولة وتحل عليها دولة السنغال كضيف شرف واختارت الدكتور جمال حمدان شخصية لها هذا العام وتضم 808 جناح عرض و900 دار نشر بالإضافة إلى 41 مكتبة من سور الازبكية، كما تحتضن 3502 فعالية ثقافية وفنية متنوعة ولأول مرة يتم اطلاق تطبيق الكترونى يساهم فى التيسير على الزائرين معرفة اماكن دور النشر وما تعرضه من الاصدارات بجميع بياناتها والفعاليات المصاحبة ومواعيدها.
معرض الكتاب يفتح أبوابه استقبالًا لجمهوره في ثاني فاعليات دورته الـ51
معرض الكتاب يفتح أبوابه استقبالًا لجمهوره في ثاني فاعليات دورته الـ51
معرض الكتاب يفتح أبوابه استقبالًا لجمهوره في ثاني فاعليات دورته الـ51
معرض الكتاب يفتح أبوابه استقبالًا لجمهوره في ثاني فاعليات دورته الـ51
معرض الكتاب يفتح أبوابه استقبالًا لجمهوره في ثاني فاعليات دورته الـ51
معرض الكتاب يفتح أبوابه استقبالًا لجمهوره في ثاني فاعليات دورته الـ51
معرض الكتاب يفتح أبوابه استقبالًا لجمهوره في ثاني فاعليات دورته الـ51
معرض الكتاب يفتح أبوابه استقبالًا لجمهوره في ثاني فاعليات دورته الـ51
معرض الكتاب يفتح أبوابه استقبالًا لجمهوره في ثاني فاعليات دورته الـ51
معرض الكتاب يفتح أبوابه استقبالًا لجمهوره في ثاني فاعليات دورته الـ51
معرض الكتاب يفتح أبوابه استقبالًا لجمهوره في ثاني فاعليات دورته الـ51
معرض الكتاب يفتح أبوابه استقبالًا لجمهوره في ثاني فاعليات دورته الـ51
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الكلمات المفتاحية

معرض الكتاب القاهرة فعاليات معرض القاهرة للكتاب

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