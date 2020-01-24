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موعد مباراة الزمالك ضد مازيمبي اليوم 24/1/2020 في دوري ابطال افريقيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الجمعة 24/يناير/2020 - 10:29 ص
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الزمالك ضد مازيمبي
الزمالك ضد مازيمبي
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مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري ابطال افريقيا

الزمالك ضد مازيمبي، يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره تي بي مازيمبي الكونغولي مساء اليوم الجمعة، على ستاد "الإنتاج الحربي"، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا 2019 - 2020.

موعد مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري ابطال افريقيا
ستُقام مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري ابطال افريقيا مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة 9 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 10 مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري ابطال افريقيا 
ستُذاع مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري ابطال افريقيا بشكل حصري على قناة "بي إن سبورتس إتش دي 1" الرياضية المشفرة beIN SPORTS HD 1 وقناة "تايم سبورت - Time Sports" الأرضي، ويعلق على المباراة حاتم بطيشة وعلي محمد علي.

التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري ابطال افريقيا

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك مباراته أمام مازيمبي بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبدالله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك مباراته أمام مازيمبي بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: سيلفان جبوهو.

خط الدفاع: إيساما مبيكو - كيفن مونديكو - كاباسا تشونجو - ونلو كوليبالي.

خط الوسط: كوامي كوفو - جلودي ليكونزا - شيكو يوشندي - تريسور مبوبتو - إيلفيا إيبامي.

خط الهجوم: جاكسون موليكا.

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري ابطال افريقيا

- مازيمبي الكونغولي 10 نقاط.
- الزمالك المصري 7 نقاط.
- أول أغسطس الأنجولي 2 نقاط.
- زيسكو يونايتد الزامبي 2 نقاط.

ويسعى الزمالك للثأر من هزيمته في مباراة الذهاب لحسم التأهل وصدارة المجموعة، حيث خسر بطل الكونفدرالية في مباراة الذهاب بالكونغو بثلاثية نظيفة ولكن المباراة لن تكون سهلة أبدًا على الزمالك.

وعلى الجانب الآخر، حسم مازيمبي تأهله للدور القادم بعد أن جمع 10 نقاط مع ابتعاد صاحب المركز الثالث عنه بفارق 8 نقاط مع تبقي مباراتين فقط على نهاية دور المجموعات، ولكنه سيلعب على الحفاظ على الصدارة بتجنب الهزيمة أمام الزمالك بأكثر من فارق ثلاثة أهداف.
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