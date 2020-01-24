موعد مباراة الزمالك ضد مازيمبي اليوم 24/1/2020 في دوري ابطال افريقيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع





مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري ابطال افريقيا





الزمالك ضد مازيمبي، يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره تي بي مازيمبي الكونغولي مساء اليوم الجمعة، على ستاد "الإنتاج الحربي"، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا 2019 - 2020.





موعد مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري ابطال افريقيا

ستُقام مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري ابطال افريقيا مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة 9 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 10 مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.





القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري ابطال افريقيا

ستُذاع مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري ابطال افريقيا بشكل حصري على قناة "بي إن سبورتس إتش دي 1" الرياضية المشفرة beIN SPORTS HD 1 وقناة "تايم سبورت - Time Sports" الأرضي، ويعلق على المباراة حاتم بطيشة وعلي محمد علي.





التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري ابطال افريقيا





ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك مباراته أمام مازيمبي بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبدالله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: مصطفى محمد.



ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك مباراته أمام مازيمبي بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: سيلفان جبوهو.

خط الدفاع: إيساما مبيكو - كيفن مونديكو - كاباسا تشونجو - ونلو كوليبالي.

خط الوسط: كوامي كوفو - جلودي ليكونزا - شيكو يوشندي - تريسور مبوبتو - إيلفيا إيبامي.

خط الهجوم: جاكسون موليكا.



ترتيب مجموعة الزمالك في دوري ابطال افريقيا





- مازيمبي الكونغولي 10 نقاط.

- الزمالك المصري 7 نقاط.

- أول أغسطس الأنجولي 2 نقاط.

- زيسكو يونايتد الزامبي 2 نقاط.



