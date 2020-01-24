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الأرصاد: أمطار ببعض المناطق اليوم.. وتجنبوا الأنشطة البحرية

الجمعة 24/يناير/2020 - 09:56 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إنه يسود طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، موضحا أن الرؤية واضحة على أغلب الطرق، ولا توجد شبورة مائية.
وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن كميات السحب ستزيد على السواحل الشمالية، وبورسعيد، ورفح، والعريش، وشمال سيناء، مع سقوط أمطار متوسطة على تلك المناطق اليوم.
وأضاف مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك نشاط للرياح على السواحل الشمالية سيؤثر سلبا على حركة الملاحة البحرية، معلقا: "الأفضل أن نتجنب الأنشطة البحرية".
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