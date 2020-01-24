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الذهب يتراجع خلال تعاملات اليوم الجمعة

الجمعة 24/يناير/2020 - 09:49 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
وكالات
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هبطت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، في الوقت الذي يسعى فيه المستثمرون للحصول على تفاصيل بشأن مدى خطورة فيروس في الصين بعد أن أحجمت منظمة الصحة العالمية عن إعلان التفشي كحالة طوارئ عالمية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1560.24 دولار للأوقية  بحلول الساعة 0559 بتوقيت جرينتش، لكنه يمضي على مسار الارتفاع 0.2 بالمئة في الأسبوع، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1560.40 دولار.

وصعدت الأسهم الآسيوية بعد بيان منظمة الصحة العالمية يوم الخميس والذي قال إن فيروسا جديدا في الصين لا يُشكل بعد حالة طوارئ عالمية.

لكن القلق ما زال ينتاب المستثمرون بشأن انتشار الفيروس قبيل العام القمري الجديد، وهو فترة ذروة للسفر والطلب على الذهب في المنطقة.

وأظهرت بيانات يوم الخميس أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة للبطالة ارتفع أقل من المتوقع في الأسبوع الماضي مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل.

كما تعرض المعدن الأصفر لضغوط إذ يحوم مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، قرب أعلى مستوى في شهر والذي بلغه في الجلسة السابقة بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة مستقرة يوم الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2446.48 دولار للأوقية، ويتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي في خمسة أسابيع، لينخفض بنحو 1.3 بالمئة.

ونزلت الفضة 0.1 بالمئة إلى 17.79 دولار، وتتجه صوب تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ أوائل ديسمبر كانون الأول بنسبة 1.1 بالمئة، بينما استقر البلاتين عند 1001.86 دولار، وينخفض 1.5 بالمئة في الأسبوع وهو أسوأ أداء له منذ الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا فيروس الصين سعر الذهب السنة القمرية اسعار الذهب

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